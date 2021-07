Tentano di sfuggire a controllo e danneggiano auto polizia | denunciati tre giovani

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, la scorsa notte, durante il servizio didel territorio, nel transitare in corso Garibaldi, a Napoli, hanno notato 3 persone a bordo di uno scooter il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere ilnonostante gli fosse stato intimato l’alt. Il motoveicolo ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale innescando un inseguimento terminato in via Arenaccia dove, dopo aver impattato contro l’di servizio, il conducente è stato fermato mentre i due passeggeri si sono dati alla ...

