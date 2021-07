Temptation Island | squalifica in arrivo per la coppia? È successo l’impensabile!

Advertising

streetloveitaly : RT @Ri_Ghetto: Ma poi ieri la vittoria degli Europei e stasera Temptation Island IO VOGLIO DORMIREEEEEEEEEE - obsessedharry__ : @AtlantisProm HAAHHAHAA esatto stasera c'è anche temptation Island quindi peggio mi sento - entroprhis : in tutto questo ci siamo messi d'accordo per vedere temptation island insieme stasera per questo ci siamo organizzati .... - GVCCILOUIS : RT @Ri_Ghetto: Ma poi ieri la vittoria degli Europei e stasera Temptation Island IO VOGLIO DORMIREEEEEEEEEE - Canieuest96 : E ieri la partita, e oggi Temptation Island, e domani il vaccino, bellissimo. #TempationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Pare che non a caso sia stata fatta questa scelta proprio per far si di non pestarsi i piedi con Canale5 ed il suo love show. Non ci resta che attendere le comunicazioni ufficiali ...2021: diretta e anticipazioni 12 luglio2021 torna in onda oggi, lunedì 12 luglio, in prima serata su canale 5, con la terza puntata. Dopo il falò di confronto tra ...Temptation Island 2021: le anticipazioni della terza puntata in onda stasera - mercoledì 12 luglio 2021 - alle ore 21,30 su Canale 5 ...Antonino Spinalbese, compagno di Belen Rodriguez, è diventato papà per la prima volta: è nata la figlia Luna Mari. L'annuncio sui social.