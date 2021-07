Supplenze 2021 | a docenti e collaboratori scolastici organico Covid contratti fino al 30 dicembre Possibile proroga?

Advertising

orizzontescuola : Supplenze 2021, a docenti e collaboratori scolastici organico Covid contratti fino al 31 dicembre. Possibile prorog… - scuolainforma : #GPS, ripubblicate per l'as 2021/22: nomine per #supplenze da agosto - ProDocente : Supplenze, Uffici Scolastici ripubblicano le graduatorie per l’anno scolastico 2021/22. Da agosto le nomine - ProDocente : Supplenze, Uffici Scolastici ripubblicano le graduatorie per l’anno scolastico 2021/22. Da agosto le nomine - orizzontescuola : Supplenze, Uffici Scolastici ripubblicano le graduatorie per l’anno scolastico 2021/22. Da agosto le nomine -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze 2021

Orizzonte Scuola

anno scolastico/22: non sappiamo ancora quante saranno quelle al 31 agosto e 30 giugno. Bisognerà attendere l'esito delle nomine in ruolo e la predisposizione dell'organico di fatto, ma ......dopo le immissioni in ruolo (fase ordinaria e straordinaria da GPS) per l'anno scolastico/22. ...cattedre andate deserte rispetto al record di insegnanti inseriti nelle graduatorie per le...Inizia la ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, valide per l'as 2021/22: gli elenchi aggiornati delle GPS.Me, mi mettevano in porta. Non decidevo io, ma la squadra: Mirabella sta in porta. Ho girato parecchie scuole d’ogni ordine e grado, la più parte in Puglia, e ho sempre giocato in porta. Si trattava d ...