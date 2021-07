Sileri: «L’Italia in finale all’Europeo ha accelerato la diffusione della variante Delta nel Paese» (Di lunedì 12 luglio 2021) Su La Stampa un’intervista al sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Dichiara che il fatto che L’Italia sia arrivata in finale ha contribuito ad accelerare la diffusione della variante Delta nel nostro Paese. «Il fatto che L’Italia sia arrivata in fondo ne ha accelerato la diffusione nel nostro Paese. Entro dieci giorni questa mutazione del virus diventerà prevalente, superando quella inglese». Nessuna necessità di ripristinare l’obbligo di mascherina, tuttavia. «Non c’è bisogno di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) Su La Stampa un’intervista al sottosegretario alla Salute, Pierpaolo. Dichiara che il fatto chesia arrivata inha contribuito ad accelerare lanel nostro. «Il fatto chesia arrivata in fondo ne halanel nostro. Entro dieci giorni questa mutazione del virus diventerà prevalente, superando quella inglese». Nessuna necessità di ripristinare l’obbligo di mascherina, tuttavia. «Non c’è bisogno di ...

