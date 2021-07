Salvini attacca De Magistris: 'Ha disastrato Napoli e ora viene in Calabria...' (Di lunedì 12 luglio 2021) Parole al veleno per una campagna elettorale che si preannuncia complicata. 'La sinistra in Calabria non ha nemmeno il candidato. Ma lo devono portare proprio da Napoli un candidato presidente per le ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 luglio 2021) Parole al veleno per una campagna elettorale che si preannuncia complicata. 'La sinistra innon ha nemmeno il candidato. Ma lo devono portare proprio daun candidato presidente per le ...

Salvini attacca De Magistris: 'Ha disastrato Napoli e ora viene in Calabria...' Lo ha detto Matteo Salvini parlando ai sostenitori della Lega al gazebo impiantato sul lungomare di Gizzeria per raccogliere le firme a sostegno dei referendum sulla giustizia.

