Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Pazzesco”, arriva il magnifico annuncio a sorpresa (Di lunedì 12 luglio 2021) della coppia nata al GF Vip 5. Si sono conosciuti qualche mese fa nella casa più spiata della tv e, da quel momento, non si sono più lasciati. Parliamo di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una delle coppie più amate del momento. Il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 12 luglio 2021) della coppia nata al GF Vip 5. Si sono conosciuti qualche mese fa nella casa più spiata della tv e, da quel momento, non si sono più lasciati. Parliamo di, una delle coppie più amate del momento. Il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

totalemiogenere : RT @PaolaDS_1: #prelemi Mi hanno appena chiamata dicendo:'La chiamo per il suo ordine del signor Pierpaolo Pretelli' E niente,sto piangendo… - alessiaaaaa1980 : RT @PaolaDS_1: #prelemi Mi hanno appena chiamata dicendo:'La chiamo per il suo ordine del signor Pierpaolo Pretelli' E niente,sto piangendo… - EmJa1115 : RT @PaolaDS_1: #prelemi Mi hanno appena chiamata dicendo:'La chiamo per il suo ordine del signor Pierpaolo Pretelli' E niente,sto piangendo… - Floflor93_ : RT @PaolaDS_1: #prelemi Mi hanno appena chiamata dicendo:'La chiamo per il suo ordine del signor Pierpaolo Pretelli' E niente,sto piangendo… - _cicca11 : RT @ziaMeggie: Pierpaolo Pretelli ha deciso di sterminare metà del suo fandom (l'altra metà era già morta con la foto di Giulia e Leo). #… -