Notte di festa, ma anche di eccessi: 15 feriti, 3 in gravi condizioni a Milano, un morto in un incidente a Catania. Disordini anche a Londra

Notte di festa, ma anche di eccessi. Il bilancio dei festeggiamenti per il trionfo degli Azzurri a Wembley è di 15 feriti, di cui 3 in modo grave, solo a Milano. A Caltagirone, in provincia di Catania un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto l'auto di un istituto di vigilanza, due scooter e una moto. Altre 4 persone sono rimaste ferite, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, tutti si stavano recando verso il centro della città per festeggiare la ...

