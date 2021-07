Ne Il Segreto è stata la bellissima Emilia: nella soap era così, oggi l’attrice ha stravolto il suo look (Di lunedì 12 luglio 2021) E’ stata la bellissima Emilia Ulloa nella soap opera Il Segreto: nella telenovela era così, oggi ha stravolto il suo look. Il Segreto è una soap opera spagnola andata in onda dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, abbiamo avuto il piacere di seguirla dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021, quando L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 12 luglio 2021) E’laUlloaopera Iltelenovela erahail suo. Ilè unaopera spagnola andata in onda dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, abbiamo avuto il piacere di seguirla dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021, quando L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

KatonaFa : @iuvinale_n ??L'Inghilterra è stata spesso descritta come un 'paese di gentiluomini', ma è stato storicamente dimos… - Letenebredinot1 : RT @Letenebredinot1: @G23Mld @PicodaMirandola @BagueraDaniela @Pinzie @ZombieBuster5 @BarbaraRaval @OrtigiaP @valy_s @MircoSimeoni Beh dovr… - Letenebredinot1 : @G23Mld @PicodaMirandola @BagueraDaniela @Pinzie @ZombieBuster5 @BarbaraRaval @OrtigiaP @valy_s @MircoSimeoni Beh d… - lasofdeitweet : tu sei stata la mia prima zorpa del cuore,abbiamo iniziato a interagire quando praticamente i due fandom erano in g… - giovanna_bellu : Chissà come sarebbe stata la nostra vita di famiglia felice, leggera, forte? E che spreco non aver preteso niente.… -