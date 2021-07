Nanni Moretti: “In ognuno dei personaggi c’è qualcosa che mi riguarda” (Di lunedì 12 luglio 2021) Per salire le Marches ha scelto L’allegria scritta da Jovanotti e cantata da Gianni Morandi, la proiezione del suo Tre piani, la sera sarà molto applaudita, ma quando lo incontriamo è ancora pomeriggio, fa caldo, la Croisette è blindata sotto al sole, e l’Italia non è ancora campione d’Europa – a Cannes il tifo per gli azzurri era totale. Nel Pavillion Italia, dentro al controllatissimo Hotel Majestic, Nanni Moretti è solo al tavolo della conferenza stampa di questo film annunciato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 luglio 2021) Per salire le Marches ha scelto L’allegria scritta da Jovanotti e cantata da Gianni Morandi, la proiezione del suo Tre piani, la sera sarà molto applaudita, ma quando lo incontriamo è ancora pomeriggio, fa caldo, la Croisette è blindata sotto al sole, e l’Italia non è ancora campione d’Europa – a Cannes il tifo per gli azzurri era totale. Nel Pavillion Italia, dentro al controllatissimo Hotel Majestic,è solo al tavolo della conferenza stampa di questo film annunciato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Agenzia_Ansa : Standing ovation per Nanni Moretti a Cannes. Il regista in gara con Tre Piani per la Palma d'oro #Cannes2021 #ANSA - Tg3web : Al Festival di Cannes è il giorno di Nanni Moretti, unico italiano in corsa per la Palma d'Oro. Il film 'Tre piani'… - SalernoSal : Piatti del giorno: 1) Berrettini finale a @Wimbledon 2) @richardbranson inaugura i voli turistici spaziali 3) Nan… - BestMovieItalia : Festival di Cannes 2021: Tre piani è il distacco definitivo di Nanni Moretti da se stesso. La recensione -… - RassegnaZampa : #Cannes2021, ovazione per Nanni Moretti: 11 minuti di applausi alla fine della proiezione di “Tre piani” – Video -