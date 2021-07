Milano: la tensione e la gioia dei tifosi in piazza Castello (Di lunedì 12 luglio 2021) Centinaia di supporter hanno vissuto le emozioni della finale di Euro 2020 in piazza Castello , davanti al maxischermo. Cori, cartelli, striscioni e volti dipinti: sono stati soprattutto i giovani a ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 luglio 2021) Centinaia di supporter hanno vissuto le emozioni della finale di Euro 2020 in, davanti al maxischermo. Cori, cartelli, striscioni e volti dipinti: sono stati soprattutto i giovani a ...

Advertising

Tranvierimilano : @RobertoArduini1 Milano, tutto fermo, tolta tensione a tram e filovie per l'incoscienza, per un pelo la festa non s… - Tranvierimilano : @InfoAtac da Milano un applauso si colleghi ATAC per la scelta sensata di sospendere la circolazione in superficie.… - Tranvierimilano : 12/07/2021 MILANO UEFA 2020 TRAGEDIA SCONGIURATA - Lanciato l'allarme dai manetta alla sala operativa #ATM 'TOGLIET… - Giorno_Milano : Milano: la tensione e la gioia dei tifosi in piazza Castello - ManuBi91 : C’è tensione nell’aere. A Milano si sente. Finale: Dai Noi @Vivo_Azzurro!#ITAENG #EURO2020 -