Love is in the air anticipazioni 12-16 luglio 2021: Serkan confessa ad Eda di amarla (Di lunedì 12 luglio 2021) Love is in the air L’amore è sbocciato. Questa settimana a Love is in the Air, Serkan confesserà ad Eda, in procinto di partire per l’Italia, di amarla. Poco prima, però, la donna aveva svelato a Selin, in crisi per l’imminente matrimonio, che Serkan nutriva ancora un interesse per lei e la verità sul loro contratto di fidanzamento. Tutti i dettagli nelle nostre anticipazioni. Love is in the air è in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15.35 circa. Love is in the air anticipazioni da lunedì 12 a venerdì 16 ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 luglio 2021)is in the air L’amore è sbocciato. Questa settimana ais in the Air,confesserà ad Eda, in procinto di partire per l’Italia, di. Poco prima, però, la donna aveva svelato a Selin, in crisi per l’imminente matrimonio, chenutriva ancora un interesse per lei e la verità sul loro contratto di fidanzamento. Tutti i dettagli nelle nostreis in the air è in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15.35 circa.is in the airda lunedì 12 a venerdì 16 ...

