“La mia guerra con il tango”, lo show di Pino Quartullo dedicato a Piazzolla (Di lunedì 12 luglio 2021) MERCATO A MARGHERA (VE) – Debutterà alle 21,00 di giovedì 15 Luglio in piazza del Mercato a Marghera ( Ve) il nuovo spettacolo scritto ed interpretato da Pino Quartullo e dedicato al grande Astor Piazzolla a cento anni dalla nascita avvenuta l’11 marzo 1921 a Mar del Plata. Assieme all’attore saranno sul palco i musicisti Massimiliano Pitocco al bandoneòn, Carlos Adrian Fioramonti alla chitarra e Emilia Sugoska al violoncello. Sempre dal vivo anche alcuni dei più celebri tango della tradizione, eseguiti dai danzatori Sara Forzano (veneta) e Alessandro Parascandolo. Nato con l’idea di raccontare la ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 luglio 2021) MERCATO A MARGHERA (VE) – Debutterà alle 21,00 di giovedì 15 Luglio in piazza del Mercato a Marghera ( Ve) il nuovo spettacolo scritto ed interpretato daal grande Astora cento anni dalla nascita avvenuta l’11 marzo 1921 a Mar del Plata. Assieme all’attore saranno sul palco i musicisti Massimiliano Pitocco al bandoneòn, Carlos Adrian Fioramonti alla chitarra e Emilia Sugoska al violoncello. Sempre dal vivo anche alcuni dei più celebridella tradizione, eseguiti dai danzatori Sara Forzano (veneta) e Alessandro Parascandolo. Nato con l’idea di raccontare la ...

