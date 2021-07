Joao Mario è atterrato a Lisbona, presto la firma con il Benfica (Di lunedì 12 luglio 2021) Nel pomeriggio è arrivata l’ufficialità della rescissione contrattuale con l’Inter, adesso il centrocampista portoghese Joao Mario è atterrato da pochissimo a Lisbona, dove firmerà con il Benfica. Ecco il video del suo arrivo dal Twitter di Pedro Sepulveda, giornalista di SIC Noticias. João Mário acaba de aterrar em Lisboa para assinar pelo @SLBenfica . O @Sporting CP perde na corrida pelo médio português #JoaoMario #Benfica #SportingCP pic.twitter.com/ewxE0HhVFs — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) July 12, 2021 Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021) Nel pomeriggio è arrivata l’ufficialità della rescissione contrattuale con l’Inter, adesso il centrocampista portogheseda pochissimo a, dove firmerà con il. Ecco il video del suo arrivo dal Twitter di Pedro Sepulveda, giornalista di SIC Noticias. João Mário acaba de aterrar em Lisboa para assinar pelo @SL. O @Sporting CP perde na corrida pelo médio português ##SportingCP pic.twitter.com/ewxE0HhVFs — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) July 12, 2021 Foto: Twitter ...

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Il Club ha raggiunto un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto ?? - DiMarzio : #Inter | #JoaoMario in sede per le ultime formalità, poi ci sarà il #Benfica - Glongari : #Inter per Joao Mario si va sempre più verso la rescissione, poi firmerà con il #Benfica. Oggi firma anche… - pino_nostro : RT @pandadaria: Esssenevaaaaaaaa anche Joao Mario se ne vaaaaaaaa e se ne vaaaaaa anche Joao Mario se ne va va vaaaaaaaaa - InterismeMedia : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Il Club ha raggiunto un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto ?? -