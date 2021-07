James Gunn, il regista di The Suicide Squad sui più recenti film di supereroi: "Sono un po' noiosi" (Di lunedì 12 luglio 2021) Il regista di The Suicide Squad James Gunn si è detto un po' annoiato dai recenti film sui supereroi: vediamo nel dettaglio cosa ha affermato. James Gunn sta per tornare al cinema con il suo nuovo cinecomic, The Suicide Squad, il primo targato DC dopo due capitoli della saga Marvel I Guardiani della Galassia, ai quali, tra l'altro, seguirà presto un terzo. Ma per quanti film di supereroi possa dirigere Gunn, nemmeno lui sembra essere immune ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 luglio 2021) Ildi Thesi è detto un po' annoiato daisui: vediamo nel dettaglio cosa ha affermato.sta per tornare al cinema con il suo nuovo cinecomic, The, il primo targato DC dopo due capitoli della saga Marvel I Guardiani della Galassia, ai quali, tra l'altro, seguirà presto un terzo. Ma per quantidipossa dirigere, nemmeno lui sembra essere immune ...

