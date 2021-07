Italia-Inghilterra, vinciamo ai rigori! Siamo campioni d’Europa! (Di lunedì 12 luglio 2021) Tutto vero: Siamo campioni d’Europa! Dopo 120? e il risultato fermo sull’1-1, l’Italia vince ancora una volta ai rigori, trascinata ancora una volta da Donnarumma (miglior giocatore di Euro 2020). Il successo continentale arriva ben 53 anni dopo l’ultima vittoria, ma anche dopo due finali perse più recentemente (il dolorosissimo golden gol di Trezeguet nel 2000 e il 4-0, senza storia, di Euro 2012 contro la Spagna). Ma arriva anche dopo uno dei punti più bassi della nostra storia, con la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. E, semmai ce ne fosse bisogno, gli azzurri di Roberto Mancini hanno dimostrato ancora una volta ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 12 luglio 2021) Tutto vero:Dopo 120? e il risultato fermo sull’1-1, l’vince ancora una volta ai rigori, trascinata ancora una volta da Donnarumma (miglior giocatore di Euro 2020). Il successo continentale arriva ben 53 anni dopo l’ultima vittoria, ma anche dopo due finali perse più recentemente (il dolorosissimo golden gol di Trezeguet nel 2000 e il 4-0, senza storia, di Euro 2012 contro la Spagna). Ma arriva anche dopo uno dei punti più bassi della nostra storia, con la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. E, semmai ce ne fosse bisogno, gli azzurri di Roberto Mancini hanno dimostrato ancora una volta ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - DespricableMe : RT @SkySport: Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo #ItaliaInghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #EURO2020 - Vale___Mag : Praticamente tutto il mondo tranne l'Inghilterra tifava Italia. Godo come un riccio -