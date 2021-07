Italia-Inghilterra, Trippier: “Orgoglioso di questa squadra, abbiamo dato tutto quello che avevamo” (Di lunedì 12 luglio 2021) L’esterno dell’Inghilterra, Kieran Trippier, all’indomani della sconfitta nella finale di Euro 2020 ai rigori contro l’Italia, ha commentato l’esito del match su Twitter: “Sono molto Orgoglioso di questa squadra. Un gruppo di giocatori giovani e talentuosi. abbiamo dato tutto quello che avevamo per voi tifosi e mi dispiace che non sia stato abbastanza. Il supporto che abbiamo ricevuto è qualcosa che non dimenticheremo mai. Torneremo più forti. Grazie”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) L’esterno dell’, Kieran, all’indomani della sconfitta nella finale di Euro 2020 ai rigori contro l’, ha commentato l’esito del match su Twitter: “Sono moltodi. Un gruppo di giocatori giovani e talentuosi.cheper voi tifosi e mi dispiace che non sia stato abbastanza. Il supporto chericevuto è qualcosa che non dimenticheremo mai. Torneremo più forti. Grazie”. SportFace.

