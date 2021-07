Italia campione d'Europa! PES 2021 festeggia gli Azzurri dopo la vittoria contro l'Inghilterra (Di lunedì 12 luglio 2021) Gli Azzurri ce l'hanno fatta e ieri sera si sono portati a casa l'Europeo 2020 dopo una battaglia di 120 minuti contro L'Inghilterra! L'Italia ha conquistato il trofeo dopo i calci di rigore e il gioco ufficiale di UEFA Euro 2020, PES 2021, ha deciso di celebrare la storica vittoria. L'account Twitter ufficiale di PES, ha pubblicato il video di vittoria del gioco con l'Italia che alza al cielo la coppa. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021) Glice l'hanno fatta e ieri sera si sono portati a casa l'Europeo 2020una battaglia di 120 minutiL'! L'ha conquistato il trofeoi calci di rigore e il gioco ufficiale di UEFA Euro 2020, PES, ha deciso di celebrare la storica. L'account Twitter ufficiale di PES, ha pubblicato il video didel gioco con l'che alza al cielo la coppa. Leggi altro...

Advertising

UEFAcom_it : ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - Guillaumemp : ???? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA ???? - Inter : ?? | #EURO2020 Champs of Italy ? Champs of Europe ? Congratulazioni alla @Vivo_Azzurro e ai nostri giocatori ner… - timothebeltra : RT @UEFAcom_it: ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - walter_porcino : @lapoelkann_ Hanno fischiato l'Inno per poi inginocchiarsi per il black live matters che era una pagliacciata polit… -