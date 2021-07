Incendio a Oristano, paura per 70 bambini tutti evacuati. (Di lunedì 12 luglio 2021) Nelle campagne di Oristano è divampato un devastante Incendio che ha portato all' evacuazione di un camp estivo con all'interno 25 bambini e di un campo scout con 48 giovanissimi. Leggi anche > paura ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 luglio 2021) Nelle campagne diè divampato un devastanteche ha portato all' evacuazione di un camp estivo con all'interno 25e di un campo scout con 48 giovanissimi. Leggi anche >...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Incendio a Oristano, paura per 70 bambini tutti evacuati. - leggoit : Incendio a Oristano, paura per 70 bambini tutti evacuati. - Italia_Notizie : Oristano, maxi-incendio: evacuati 25 bambini di un campo estivo e 48 scout - infoitinterno : Oristano, maxi-incendio: evacuati 25 bambini di un campo estivo e 48 scout - tusciaweb : Incendio nell’Oristanese, paura per gli ospiti di un camp estivo e di una base scout Oristano - Devastante incendi… -