Impianto fognario a San Vito e Lama | Melucci | «Via libera al completamento della rete | giornata storica per 4mila residenti»

(Di lunedì 12 luglio 2021) Con l’avvio del cantiere di via Girasoli, alla presenza del sindaco Rinaldo, del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio e dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano, tra 9 mesi idelle aree di Sane Carelli avranno uncompleto e funzionante.Un intervento atteso da anni, esattamente 15, da quando partefu completata ma, contestualmente, si interruppero i lavori. Che oggi l’amministrazionesta riprendendo, per realizzare i collettori e ...

... fra opere relative all'adeguamento del sito e del sistemacittadino, interventi civili, linea divera e propria, per un investimento complessivo di oltre 39 milioni di euro. Ancor ...... la realizzazione delle opere edili di predisposizione dell'di pubblica illuminazione, la realizzazione del nuovodi raccolta delle acque di pioggia e del bauletto, di 50 ...è stata avviata la costruzione dell’impianto, che ha portato alla progressiva dismissione del vecchio sito di via Betti con la conversione di una modesta porzione di quest’ultimo in stazione di ...“Giornata storica per 4mila residenti” Con l'avvio del cantiere di via Girasoli, alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci, del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio e de ...