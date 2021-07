Giovanni Malagó: “Grazie Berrettini e azzurri, avete unito l’Italia” (Di lunedì 12 luglio 2021) Giornata di incontri e di cerimonie per la Nazionale italiana di calcio e Matteo Berrettini. Lo sport italiano è stato al centro della scena nell’ultimo weekend, con il successo degli azzurri negli Europei di calcio in Finale contro l’Inghilterra a Wembley e la Finale raggiunta da Berrettini a Wimbledon. Due riscontri eccezionali da associare anche alla splendida prova dell’Italia negli Europei U23 di atletica leggera dove la selezione del Bel Paese ha vinto il medagliere. Ecco che, dopo l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i protagonisti di queste imprese sono stati accolti dal ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) Giornata di incontri e di cerimonie per la Nazionale italiana di calcio e Matteo. Lo sport italiano è stato al centro della scena nell’ultimo weekend, con il successo deglinegli Europei di calcio in Finale contro l’Inghilterra a Wembley e la Finale raggiunta daa Wimbledon. Due riscontri eccezionali da associare anche alla splendida prova delnegli Europei U23 di atletica leggera dove la selezione del Bel Paese ha vinto il medagliere. Ecco che, dopo l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i protagonisti di queste imprese sono stati accolti dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Malagó Italia, Malagò: "Merito del gruppo, ma anche di Gravina e della Federazione" Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha commentato la vittoria dell'Europeo da parte dell'Italia Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato al Colle del Quirinale commentato la vittoria dell'Europeo da parte dell'Italia. "Grazie per questa bellissima, meravigliosa giornata. Quando ...

Gli Azzurri al Colle, Mattarella: "Titolo pienamente meritato". Chiellini: "Ci siamo sentiti fratelli d'Italia" ... al calcio e al tennis, che rendono grande l'Italia e il nostro sport, e il nostro Paese non può che esserne felice", ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al Quirinale. "...

