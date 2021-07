Giornalisti bielorussi al Parlamento, Lukashenko ci vuole eliminare (Di lunedì 12 luglio 2021) BRUXELLES - "Il giornalismo in bielorussia è a rischio di estinzione, senza il sostegno della comunità internazionale non sopravviveremo, abbiamo bisogno della vostra solidarietà e del vostro aiuto". ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 12 luglio 2021) BRUXELLES - "Il giornalismo ina è a rischio di estinzione, senza il sostegno della comunità internazionale non sopravviveremo, abbiamo bisogno della vostra solidarietà e del vostro aiuto". ...

Ultime Notizie dalla rete : Giornalisti bielorussi Giornalisti bielorussi al Parlamento, Lukashenko ci vuole eliminare "La vita in prigione in Bielorussia significa tortura - continua Ivashkevich - contro i giornalisti in prigione si usano tentativi di soffocamento, si chiudono 5 persone in una cella di due metri ...

Bielorussia, la fabbrica di dissidenti Ad oggi circa trenta giornalisti bielorussi si trovano in prigione. In aeroporto ci aspetta il nostro primo contatto. Ludmilla ha 27 anni, ha deciso di...

Giornalisti bielorussi al Parlamento, Lukashenko ci vuole eliminare - Europarlamento Agenzia ANSA Giornalisti bielorussi al Parlamento, Lukashenko ci vuole eliminare BRUXELLES - "Il giornalismo in Bielorussia è a rischio di estinzione, senza il sostegno della comunità internazionale non sopravviveremo, abbiamo bisogno della vostra solidarietà e del ...

