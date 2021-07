Fabrizio Colica di Pechino Express e il fidanzato Giacomo Visconti si sono sposati

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 luglio 2021)di(che prima ha fatto coppia col fratello, poi con il rapper Tommy Kuti), ha finalmente sposato il suo. A distanza di due anni dal coming out pubblico è arrivato anche il sì, come confessato via Instagram dal comico. “Dopo il primo lockdown siamo arrivati alla conclusione di voler passare una vita insieme e ci siamo fatti una promessa: che una volta trovata una casa a Roma e una volta che tu avessi passato il ruolo, ci saremmo” – ha scritto...