Euro 2020, dopo il titolo le nozze: Bernardeschi sposa Veronica Ciardi (Di lunedì 12 luglio 2021) Non sono terminate le emozioni per Federico Bernardeschi. Il numero 20 della Nazionale, dopo il trionfo a Euro 2020, convolerà a nozze con Veronica Ciardi. Il matrimonio con la compagna, da cui ha avuto una figlia di due anni, è in programma martedì 13 luglio e sarà celebrato in duomo a Carrara. Bernardeschi torna dunque nel luogo d’origine, dove ha anche anche acquistato uno stabilimento balneare, che probabilmente ospiterà la festa con tutti gli invitati alle nozze. La data del matrimonio non è certo stata scelta a caso, dato che cade a ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Non sono terminate le emozioni per Federico. Il numero 20 della Nazionale,il trionfo a, convolerà acon. Il matrimonio con la compagna, da cui ha avuto una figlia di due anni, è in programma martedì 13 luglio e sarà celebrato in duomo a Carrara.torna dunque nel luogo d’origine, dove ha anche anche acquistato uno stabilimento balneare, che probabilmente ospiterà la festa con tutti gli invitati alle. La data del matrimonio non è certo stata scelta a caso, dato che cade a ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 - robertopontillo : RT @tvblogit: Euro 2020, la Rai omaggia l’Italia campione d’Europa: diretta dal Quirinale e speciale Techetechetè - laibimuj83 : RT @EURO2020: ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 -