Éric Zemmour | il provocatore

(Di lunedì 12 luglio 2021) Anche il più sulfureo dei suoi amici di lunga data, Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front national, gli ha “consigliato amichevolmente” di lasciar perdere, di continuare a fare il giornalista e a scrivere libri. “Le sue attività di polemista sono in contrapposizione con una candidatura alla presidenziali, perché il polemista taglia nel profondo, nella carne viva, mentre il candidato alle presidenziali è un guaritore, una persona aggregante”, ha dichiarato il padre di Marine Le Pen. Ma non c’è verso di far cambiare idea a, l’intellettuale reazionario più divisivo di Francia, star dei salotti catodici di area sovranista, santino dei populisti ...