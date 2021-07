«È finito tutto in lacrime». La finale degli Europei vista dai giornali inglesi – Le immagini (Di lunedì 12 luglio 2021) Due bozze di prime pagine. Una con la vittoria una con la sconfitta. Nelle redazioni dei giornali inglesi e in quelle dei giornali italiani ieri sera c’erano due aperture già pronte. Due aperture che hanno dovuto aspettare il rigore di Saka parato da Donnarumma per essere convalidate. In Italia si celebra così la vittoria a Euro 2020 degli Azzurri. I titoli delle testate vanno dal «Troppo Bello» della Gazzetta dello Sport al «Siamo solo noi!» di tuttosport, passando per «L’Europa è nostra» di Repubblica a «I campioni siamo noi» del Corriere della Sera. Toni, chiaramente, diversi sulla stampa ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021) Due bozze di prime pagine. Una con la vittoria una con la sconfitta. Nelle redazioni deie in quelle deiitaliani ieri sera c’erano due aperture già pronte. Due aperture che hanno dovuto aspettare il rigore di Saka parato da Donnarumma per essere convalidate. In Italia si celebra così la vittoria a Euro 2020Azzurri. I titoli delle testate vanno dal «Troppo Bello» della Gazzetta dello Sport al «Siamo solo noi!» disport, passando per «L’Europa è nostra» di Repubblica a «I campioni siamo noi» del Corriere della Sera. Toni, chiaramente, diversi sulla stampa ...

Advertising

fabiocaninoreal : Ma io mi chiedo, in questa domenica calda … tu @ivanscalfarotto non dici niente? Fai finta che tutto vada bene? Avr… - trimpa48 : RT @Diogene55: I tifosi Inglesi che fischiano l' inno ITALIANO e alla fine lasciano lo stadio per non assistere alla premiazione, i calciat… - paynethetic : RT @Diogene55: I tifosi Inglesi che fischiano l' inno ITALIANO e alla fine lasciano lo stadio per non assistere alla premiazione, i calciat… - Giuliaflaviape : RT @Diogene55: I tifosi Inglesi che fischiano l' inno ITALIANO e alla fine lasciano lo stadio per non assistere alla premiazione, i calciat… - CBiffani : Le #minacce di #Isis all #Italia ed a #DiMaio servono quasi unicamente a fini propagandistici. Non hanno mai smesso… -