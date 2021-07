Dopo quella di Immobile, diventa virale la “resurrezione” di Kane | VIDEO (Di lunedì 12 luglio 2021) Ciro Immobile ha fatto scuola e il miglior attaccante d’Inghilterra ha deciso di imitarlo nella finale di Euro 2020. E così, Dopo quanto accaduto durante il quarto di finale che ha visto la nostra Nazionale sconfiggere il Belgio, la resurrezione Kane diventa il nuovo meme vivente che racconta una pagina alternativa di questa finale vinta dagli azzurri. Il fortissimo centravanti del Tottenham (che la prossima stagione potrebbe optare per una nuova avventura calcistica), infatti, ha avuto la stessa identica reazione avuta dall’attaccante della Lazio al gol di Barella. LEGGI ANCHE > Salvini condivide su ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 luglio 2021) Ciroha fatto scuola e il miglior attaccante d’Inghilterra ha deciso di imitarlo nella finale di Euro 2020. E così,quanto accaduto durante il quarto di finale che ha visto la nostra Nazionale sconfiggere il Belgio, lail nuovo meme vivente che racconta una pagina alternativa di questa finale vinta dagli azzurri. Il fortissimo centravanti del Tottenham (che la prossima stagione potrebbe optare per una nuova avventura calcistica), infatti, ha avuto la stessa identica reazione avuta dall’attaccante della Lazio al gol di Barella. LEGGI ANCHE > Salvini condivide su ...

