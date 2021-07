DIGITAL360 | perfezionato l’acquisto del 100% di CTMobi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul mercato AIM Italia, hal’operazione di acquisto deldiS.r.l., annunciata al mercato in data 23 giugno 2021, per la quale la società ha provveduto a versare il relativo corrispettivo in denaro. Nell’ambito dell’operazione, al fine di procedere con il pagamento in azioni, il consiglio di amministrazione, ha deliberato di dare parziale esecuzione alla delega ad aumentare il capitale sociale, conferitagli dall’assemblea straordinaria dei soci dello scorso 23 gennaio 2020. In particolare, il CdA ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in ...