Covid, Francia: servirà il Green pass per andare al ristorante (Di lunedì 12 luglio 2021) Emergenza Covid in Francia: servirà il Green pass per andare al ristorante. Vaccino obbligatorio per sanitari e badanti. Come avevamo annunciato, il presidente francese Emmanuel Macron si è presentato in diretta tv questa sera alle 20.00 per annunciare alla Francia le nuove misure anti-Covid, necessarie e causa di una nuove recrudescenza della pandemia. Con un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 luglio 2021) Emergenzainilperal. Vaccino obbligatorio per sanitari e badanti. Come avevamo annunciato, il presidente francese Emmanuel Macron si è presentato in diretta tv questa sera alle 20.00 per annunciare allale nuove misure anti-, necessarie e causa di una nuove recrudescenza della pandemia. Con un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Adnkronos : #Macron annuncia che pass sanitario sarà necessario per accedere a tutti gli eventi o luoghi in cui siano riunite p… - fattoquotidiano : Covid, green pass per eventi come in Francia? Figliuolo: “Potrebbe essere una soluzione per una spinta” alla campag… - Corriere : La Francia verso l’obbligo del green pass per andare al ristorante - EdoardoQuaquini : RT @isabbah: Il Ministro della Salute Veran annuncia che a partire dal 15/09 il personale sanitario non vaccinato non potrà lavorare e non… - axelvassallo : RT @Mustapha1508: Covid in Francia, Green pass obbligatorio per andare al ristorante e in aereo. E Figliuolo si associa @corriere https://… -