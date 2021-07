Confesercenti Napoli | Vincenzo Schiavo riconfermato presidente

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’assemblea elettiva diche si è tenuta oggi ha confermatoed ha eletto all’unanimità la nuova presidenza. “Non abbiamo rinnovato solo la presidenza – esordisce- ma anche l’impegno didi essere sempre al fianco delle imprese, specie in questa fase post-pandemica. Nel nostro territorio ci sono 92 comuni, 320.000 imprese, oltre 500.000 occupati. Un elogio va agli imprenditori che in questi lunghi mesi hanno sofferto con dignità e la nostra vicinanza va ...

ovvero 4mila attività in meno rispetto all'anno precedente, al contrario il Sud registra un significativo + 0,26% per le imprese guidate da donne (fonte Centro Studi di). Questo è il ...A Sorrento entra in vigore un nuovo piano tariffario taxi. La svolta è arrivata nei giorni scorsi dopo incontri e trattative fra operatori turistici, autisti, Comune, noleggiatori, Ncc, rappresentanti ...Lunedì 12 luglio si terrà a Napoli l'Assemblea elettiva della Confesercentiprovinciale di Napoli. La Confesercenti Isola d'Ischia è presente al voto con ...