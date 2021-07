Carramba Che Sorpresa torna in tv: ecco quando (Di lunedì 12 luglio 2021) La Rai omaggia Raffaella Carrà mandando in onda Carramba Che Sorpresa Carramba che Sorpresa sta per ritornare il tv! Il programma cult di Raffaella Carrà è stato riproposto in seguito alla scomparsa della conduttrice e, visto il successo ottenuto della prima puntata, la Rai ha deciso di ritrasmettere durante questa estate 2021 tutte le settimane, di martedì sera, alcune delle puntate più rappresentative del celebre varietà nato nella Rai1 di Brando Giordani. La prima puntata, andata in onda il giorno della sua scomparsa, ha ottenuto il 13.79% di share e 2.581.000 spettatori, a distanza di ben 26 ... Leggi su zon (Di lunedì 12 luglio 2021) La Rai omaggia Raffaella Carrà mandando in ondaChechesta per rire il tv! Il programma cult di Raffaella Carrà è stato riproposto in seguito alla scomparsa della conduttrice e, visto il successo ottenuto della prima puntata, la Rai ha deciso di ritrasmettere durante questa estate 2021 tutte le settimane, di martedì sera, alcune delle puntate più rappresentative del celebre varietà nato nella Rai1 di Brando Giordani. La prima puntata, andata in onda il giorno della sua scomparsa, ha ottenuto il 13.79% di share e 2.581.000 spettatori, a distanza di ben 26 ...

Advertising

RaiUno : CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1 In ricordo di #RaffaellaCarrà, la programmazione di oggi #5luglio sarà la seguente:… - carmelitadurso : Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa ?? - Tg3web : È morta Raffaella Carrà, ultima grande soubrette conosciuta in tutto il mondo. Si è spenta dopo una breve malattia… - Liliana03972440 : RT @AlbertoFacco: Ogni martedì su @RaiUno per tutta l’estate le puntate in replica di CARRÀMBA CHE SORPRESA ?? (fonte @tvblogit ) OLÈÈÈ ????… - 95_addicted : RT @CIAfra73: Ogni martedì su #Rai1 arrivano le repliche di #Carramba Che Sorpresa: i dettagli! -