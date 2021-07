Bloodborne Hunters Edition | nuove indiscrezioni sulla remaster PS5 e PCHDblog it

(Di lunedì 12 luglio 2021) La versione “” dinon dovrebbe includere nuovi scenari ma andrà ad ampliare quelli esistenti, aggiungendo inedite aree al Cainhurst Castle e Cathedral Ward.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Dopo le indiscrezioni di alcune settimane fa , nuovi rumor emergono da un post pubblicato su 4chan secondo cui la nuova versione del gioco di From Software si chiameràEdition e ...Riguardo le date di lancio, la fonte spiega di sapere cheEdition sarà rilasciata su PlayStation 5 tra gennaio e febbraio 2022 , mentre la versione per PC giungerà a distanza di ...La versione 'remaster' di Bloodborne non dovrebbe includere nuovi scenari ma andrà ad ampliare quelli esistenti, aggiungendo inedite aree al Cainhurst Castle e Cathedral Ward.Secondo alcune fughe di notizie Bloodborne, una delle migliori esclusive PlayStation 4, potrebbe ricevere presto una remastered ...