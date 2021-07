Black Widow, primo al box office italiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Black Widow, a pochissimi giorni dall’uscita del film nelle sale italiane, incassa poco più di due milioni al box office italiano. Il film della Marvel con Scarlett Johansson ha debuttato al cinema il 7 luglio, in 743 sale. Gli incassi al box office italiano oltre a Black Widow Al primo posto del botteghino troviamo, Black Widow con due milioni di incassi. Gli italiani aspettavano il grande ritorno del Marvel Cinematic Universe al cinema. Ricordiamo che l’ultimo film uscito è stato Spider-Man: Far ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 luglio 2021), a pochissimi giorni dall’uscita del film nelle sale italiane, incassa poco più di due milioni al box. Il film della Marvel con Scarlett Johansson ha debuttato al cinema il 7 luglio, in 743 sale. Gli incassi al boxoltre aAlposto del botteghino troviamo,con due milioni di incassi. Gli italiani aspettavano il grande ritorno del Marvel Cinematic Universe al cinema. Ricordiamo che l’ultimo film uscito è stato Spider-Man: Far ...

Advertising

busytobeawesome : MI HANNO APPENA FERMATO PER FARMI DELLE FOTO MENTRE GUARDO IL GRAFFITO DI BLACK WIDOW - glooit : Black Widow – Nuovo poster con Scarlett Johansson, svelato il CinemaScore leggi su Gloo - bvggin : io ancora non ho visto black widow e devo assolutamente recuperare - badtasteit : #BlackWidow, Florence Pugh ringrazia la sua controfigura: 'Sei una leggenda' - csMoviesItalia : Fine Settimana; 1. Black Widow 2. La Notte Del Giudizio Per Sempre 3. A Quiet Place II 4. Peter Rabbit 2: Un Birban… -