Beko on air | gli elettrodomestici in onda su RTL 102 5

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’estate diquest’anno è su RTL 102.5 non solo con uno spot, ma anche con una programmazione fitta di contenuti che racconterà i plus di alcuni dei prodotti di punta da incasso del brand e di come con, fino al 31 dicembre, si possa anche usufruire della promo “Soddisfatti o Rimborsati” ed estendere la garanzia su tantissimi prodotti da incasso!– brand leader diin Europa – torna on air con una nuova campagna radio che andrà insu RTL 102.5 dal 12 luglio fino al 30 agosto: contenuti, spot da 30 secondi, formati speciali, citazioni e sponsorizzazioni racconteranno i ...

AssociazioneUNA : Beko on air su RTL 102.5 con un’esclusiva programmazione estiva dedicata agli #elettrodomestici da incasso. Creativ… -

Inizia oggi la campagna estiva di Beko, che ha scelto RTL per raccontare i plus di alcuni dei prodotti di punta da incasso. Fino al 30 agosto ci sarà anche una fitta programmazione di contenuti ad hoc ...Un'estate ricca di appuntamenti quella di Beko. L'azienda, torna infatti, on air con una nuova campagna radio che andrà in onda su RTL 102.5 dal 12 luglio fino al 30 agosto. Tanti i contenuti: spot da ...