Ballando con le Stelle 2021, dopo Morgan ecco il nome clamoroso a cui punta Milly Carlucci! (Di lunedì 12 luglio 2021) É iniziato il walzer di nomi per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, lo storico show di Rai 1 che ancora una volta sarà condotto da Milly Carlucci. Pochi giorni fa era stato annunciato dal portale TPI il primo concorrente ufficiale, Morgan: Morgan e la produzione di Ballando si sono incontrati nei giorni scorsi. Salvo clamorosi ripensamenti da parte dell’eclettico cantante, dunque, lo vedremo nelle vesti di ballerino. Marco Castoldi era stato ospite della trasmissione di Milly Carlucci nel 2016, come ballerino per una notte. La sensazione è che ci sarà da ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 luglio 2021) É iniziato il walzer di nomi per la prossima edizione dicon le, lo storico show di Rai 1 che ancora una volta sarà condotto daCarlucci. Pochi giorni fa era stato annunciato dal portale TPI il primo concorrente ufficiale,e la produzione disi sono incontrati nei giorni scorsi. Salvo clamorosi ripensamenti da parte dell’eclettico cantante, dunque, lo vedremo nelle vesti di ballerino. Marco Castoldi era stato ospite della trasmissione diCarlucci nel 2016, come ballerino per una notte. La sensazione è che ci sarà da ...

