Allarme inquinamento a Istanbul | il mar di Marmara è invaso dalla mucillagine

(Di lunedì 12 luglio 2021) Da diversi giorni i porti, le spiagge ed estese porzioni delle acque superficiali del mar di, dove si affacciain Turchia, sono ricoperti da ampi strati dimarina, una sostanza grigiastra e vischiosa risultato della reazione delle alghe all’eccessivoe alle temperature più alte della norma. Questa invasione dista danneggiando la vita marina e il settore ittico e secondo gli esperti sarebbe la più grande mai registrata nella storia: sabato il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an ha annunciato iniziative per provare a eliminare la fastidiosa schiuma ...

Advertising

Giorno_Brescia : Brescia, azienda distrutta da un incendio. E adesso è allarme inquinamento - RedattoreSocial : #Toscana, allarme inquinamento per fiumi e mari. Rapporto #GolettaVerde di @Legambiente: su venti punti campionati,… - dailygreen_it : Capsule di caffè, è allarme inquinamento - dailygreen_it : Capsule di caffè, è allarme inquinamento - ptvtelenostra : INQUINAMENTO-TUMORI. IL TEMPO È SCADUTO. DOPO L’ALLARME CHI FA CHE COSA ? - -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme inquinamento

IL GIORNO

...executive officer di LifeGate " Con LifeGate PlasticLess il nostro obiettivo è sensibilizzare la popolazione sul tema dell'da plastica e contribuire attivamente a risolvere un......Executive Officer di LifeGate " "Con LifeGate PlasticLess il nostro obiettivo è sensibilizzare la popolazione sul tema dell'da plastica e contribuire attivamente a risolvere un...Una condanna senza appello al ricorso della Regione Abruzzo contro la società Edison arriva dal consigliere regionale del Pd ed ex presidente della Commissione d'inchiesta su Bussi, Antonio Blasioli, ...5' di lettura Senigallia 12/07/2021 - E’ partita l’8 luglio, in occasione della Giornata del Mediterraneo, la seconda tappa di #CAMBIAGESTO, la campagna di sensibilizzazione per un corretto smaltiment ...