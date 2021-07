A Tavagnacco la musica latino americana con saxofono e fisarmonica

(Di lunedì 12 luglio 2021) Un viaggio attraverso le accattivanti sonorità dellacapace di far vibrare le corde più profonde dell’anima. Passione, nostalgia, vivacità, sensualità sono le emozioni contrastanti che permettono all’intimità del duo,, di creare un’atmosfera travolgente e a tratti ipnotica. Dopo il successo del primo appuntamento, torna, mercoledì 14 luglio alle 21 al Parco Festeggiamenti di via Tolmezzo a, Fuoriprogramma, i mercoledìli del Comune, organizzati dalla Fondazione Luigi Bon in collaborazione con Simularte e la ...

Ultime Notizie dalla rete : Tavagnacco musica

Il Friuli

Un viaggio attraverso le accattivanti sonorità dellalatino americana capace di far vibrare le corde più profonde dell'anima. Passione, nostalgia, ...Festeggiamenti di via Tolmezzo a, ......Bon di Colugna di(UD), ideato per valorizzare vari repertori musicali ed i migliori giovani talenti della Regione Friuli Venezia Giulia. Un originale appuntamento intorno allae ...È un omaggio a Mozart l’appuntamento musicale di Emilia Romagna Festival nell’ambito della rassegna “In Tempo”, previsto per mercoledì 7 luglio (ore 21) ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie.