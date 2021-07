256 CPU Intel attaccate al corpo! contrabbandieri arrestati al confine di Hong Kong

(Di lunedì 12 luglio 2021) La scarsità di offerta e gli alti prezzi raggiunti nel mercato dei superconduttori sta producendo situazioni senza precedenti, come quella avvenuta giorni fa alla dogana di, dove è stato arrestato un membro di una rete di traffico di chip che nascondeva aderenti al suo corpo 256 chip del marchio. Il colpevole faceva parte di una rete che prevedeva di contrabbandare più di 2.200 chip, più di 1.000 memorie RAM e più di 600 smartphone, tra gli altri prodotti. Al momento del suo arresto, aveva in mano 256 chip dei modelliCore i7-10700 eCore i9-10900K, componenti di fascia alta ...

