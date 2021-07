Zilli | Piano regionale Fvg fonda futuro dei prossimi 20 anni

(Di domenica 11 luglio 2021) “Il Friuli Venezia Giulia si è fatto trovare pronto con progetti su cui potremo costruire ildella regione nei20. La Giunta è altrettanto pronta a garantire le dotazioni finanziarie utili ad attivare gli investimenti complementari alnazionale”. È questo in sintesi uno dei passaggi salienti dell’intervento dell’assessorealle Finanze, Barbara, al termine della discussione in Aula sulla risoluzione per la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia, con riferimento alnazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Zilli Piano

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

...amministratori del territorio e accompagnato dall'assessore regionale alle Finanze Barbara... mentre altre si trasformeranno secondo ildi resilienza e di ripartenza '. Tra gli aspetti ......amministratori del territorio e accompagnato dall'assessore regionale alle Finanze Barbara... mentre altre si trasformeranno secondo ildi resilienza e di ripartenza '. Tra gli aspetti ...È questo in sintesi uno dei passaggi salienti dell’intervento dell’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, al termine della discussione in Aula sulla risoluzione per la terza ripartenza del ...Gemona del Friuli, 8 lug - "Venti milioni di euro in assestamento di bilancio da investire nei presidi ospedalieri del Friuli Venezia Giulia di cui una parte dedicata al territorio gemonese che, con..