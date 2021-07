Variante Delta Covid, allerta internazionale: il piano del Governo contro il rischio di una nuova ondata (Di domenica 11 luglio 2021) Il Covid fa ancora paura, su tutte la Variante Delta che, nelle ultime settimane, sarebbe responsabile di un nuovo incremento di contagi in molte parti d’Europa. Scatta l’allerta internazionale e il Governo italiano corre ai ripari con un piano di contrasto al rischio di un’altra ondata. Agosto il mese decisivo: o si accelera nella campagna vaccinale e nel tracciamento o scattano le restrizioni. Parola del ministro della Salute, Roberto Speranza. Variante Delta Covid, è ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 luglio 2021) Ilfa ancora paura, su tutte lache, nelle ultime settimane, sarebbe responsabile di un nuovo incremento di contagi in molte parti d’Europa. Scatta l’e ilitaliano corre ai ripari con undi contrasto aldi un’altra. Agosto il mese decisivo: o si accelera nella campagna vaccinale e nel tracciamento o scattano le restrizioni. Parola del ministro della Salute, Roberto Speranza., è ...

