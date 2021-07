Trevor Francis | «Italia squadra forte | strano vedere Mancini ct»

(Di domenica 11 luglio 2021), ex calciatore della Sampdoria, ha parlato in vista della finale di Euro 2020 trae Inghilterra: le sue dichiarazioni, ex calciatore della Sampdoria, ha parlato in vista della finale di Euro 2020 trae Inghilterra. Le sue dichiarazioni ai microfoni del Birmingham Mail, ricordando anche l’affetto che ancora oggi lo lega ai colori blucerchiati e al commissario tecnico azzurro Roberto. «Ho bei ricordi del mio periodo alla Sampdoria e ho stretto amicizia con molte persone in. Ogni volta che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trevor Francis

Samp News 24

...ad opere come Cosmic Odissey (scritta da Jim Starlin ) e l'adattamento della pellicola di... Strappato al nemico nazista, il demone viene "adottato" dal professorBruttenholm che lo ...Un guizzo dell'inglesespense ogni entusiasmo e riportò il doppio confronto in parità. Supplementari. Borgonovo al 96' fece nuovamente illudere il Como segnando il 2 - 1. Un minuto ...Trevor Francis, ex calciatore della Sampdoria, ha parlato in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: le sue dichiarazioni Trevor Francis, ex calciatore della Sampdoria, ha parlato in ...Trevor Francis, ex calciatore della Sampdoria, ha parlato in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: le sue dichiarazioni Trevor Francis, ex calciatore della Sampdoria, ha parlato in ...