Tennis | Wimbledon | Berrettini si scalda con Lorenzi

(Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. - (Adnkronos) - A poche ore dall'attesa finale diMatteosi è rito per circa 45 minuti con Paolo, numero 165 del mondo e voce di Sky Sport. L'avversario dell'azzurro il serbo Novak Djokovic si è invece allenato con il suo tecnico, il croato Goran Ivanisevic, vincitore ai 'Championships' nel 2001. Alle 15 il via alla sfida sul campo centrale dell'All England Club.

Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - Eurosport_IT : IL SOGNO CONTINUA ?????? Berrettini è in FI??NA??LE??!!! ?????????????????? #EurosportTENNIS #Wimbledon #Berrettini #tennis - matteorenzi : Matteo Berrettini in finale a Wimbledon. Emozione: questo ragazzo sta scrivendo la storia del tennis italiano. - SimonaCroisette : RT @fetfruners: al tg hanno fatto vedere i maxi schermi a piazza del Popolo che fra poco trasmetteranno la finale di Wimbledon e mi sono me… - _Carla_28_ : RT @Coninews: BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e diventa il p… -

Berrettini, il fidanzamento con Alja Tomljanovic A2021 è riuscita a raggiungere i quarti ... Sono la coppia deldel momento, e forse, dello sport intero. Ad unirli ancora di più è ...... nei bar, tanti i commenti ed i pronostici in vista delle sfide di Wembley e. Si ... a cui, già dal pomeriggio, serviranno per buttare in occhio alla finale del torneo dipiù ...Oggi Novak Djokovic potrebbe essere consacrato come il miglior giocatore di tennis di tutti i tempi. Il nostro Matteo Berrettini, primo italiano a raggiungere la finale di wimbledon nei suoi ...Londra, 11 lug. - (Adnkronos) - A poche ore dall'attesa finale di Wimbledon Matteo Berrettini si è riscaldato per circa 45 minuti con Paolo Lorenzi, ...