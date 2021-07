(Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Berrettini si è difeso come ha potuto da Novak Djokovic, di più non ha potuto fare. Djokovic ha dimostrato di essere ilche è, maha davanti a sé unfuturo”. Lo dice all’Adnkronos Leadopo il successo di Novak Djokovic suBerrettini nella finale di Wimbledon. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Tennis: Lea Pericoli, 'Nole un grande campione e Matteo ha un grande futuro'**... - David_Martigues : @SoloAle___ Ehh lo so, è Lea Perocoli poi su Montecarlo ?? È fin da lì che ho iniziato a giocare a tennis - stefania_mileto : @mitzicim @SuperTennisTv @RaiSport E pensare che una volta il tennis si vedeva tranquillamente sulla RAI col mitico… -

Ultime Notizie dalla rete : **Tennis Lea

Metro

diPericoli Adriano Panatta ha vinto il Roland Garros eguagliando le imprese di un altro ... Nicola dice: "Ai miei tempi si giocava meglio a. Drobny, Patty, Hoad e Laver erano più bravi dei ...Del 1956 è però l'episodio, dei quarti di finale, che Nicola Pietrangeli raccontò aPericoli in 'C'era una volta il' (Rizzoli 2007) per far capire il personaggio Merlo, già tra i 'padri' ...Di tutti i tornei dello Slam quello londinese è quello dove tutto cambia senza mai dare l'impressione di cambiare. Dove l'erba incute ...Bernardin è un grande appassionato di tennis, dirà Pietrangeli a Lea Pericoli in un'intervista-ricordo del 2009. Pietrangeli trascorre le settimane del torneo da Candida, in una villa dal nome ...