Stop al linguaggio sessista anche per i cavi audio: la proposta per abolire «jack maschio» e «jack femmina» (Di domenica 11 luglio 2021) Niente più distinzioni di genere, neanche quando si parla di cavi audio. È l'ultima frontiera di chi vorrebbe affibbiare il genere neutro anche all'oggettistica elettronica. Quindi basta con il cavo "maschio" – quello che si inserisce – e basta con quello "femmina" – cioè quello che riceve. A volere una svolta nel vocabolario è la Professional audio Manufacturers Alliance (PAMA), associazione americana di produttori di materiale audio che sta lavorando «per affrontare problemi di linguaggio e terminologia obsoleti, identificati come ...

