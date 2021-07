Advertising

orizzontescuola : Stabilizzazione precari, SAESE considera i concorsi proposti non risolutivi - ottavioghidini1 : @valechindamo La stabilizzazione dei precari è una cosa di grandissima importanza per il bene degli studenti, forse… - verso_il_fronte : RT @verso_il_fronte: Coi percettori del reddito di cittadinanza, Calenda vuole creare una nuova massa di precari la cui stabilizzazione sar… - kittesencul : RT @verso_il_fronte: Coi percettori del reddito di cittadinanza, Calenda vuole creare una nuova massa di precari la cui stabilizzazione sar… - bx1ale_cia : RT @verso_il_fronte: Coi percettori del reddito di cittadinanza, Calenda vuole creare una nuova massa di precari la cui stabilizzazione sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Stabilizzazione precari

... perché il Governo non si apre a unaanche per noi ' poveri ' docenti in 2 fascia ... abilitarci ecc durante il servizio, senza tenere conto solo deistorici con almeno 3 anni di ...La Lega era contraria a tale impostazione, prevedendo un'assunzione deidi seconda fascia da immettere in seguito alla, ad un percorso di formazione. Il M5S ha vinto invece ...Sarebbe previsto un bando che permette di partecipare agli insegnanti precari con un certo di numero di anni ... è stato fatto passare anche un emendamento che apre alla stabilizzazione degli ...«Gli emendamenti al decreto Sostegni bis approvati dalla Commissione Bilancio della Camera a favore dei tirocinanti calabresi – afferma in una nota per la st ...