Spezia, i convocati per il ritiro: manca Leo Sena, positivo al Covid (Di domenica 11 luglio 2021) Lo Spezia ha diramato la lista dei convocati per il ritiro. Ecco la lista di Thiago Motta con l'assenza di Leo Sena, causa Covid Thiago Motta ha diramato le convocazioni per il ritiro a Prato allo Stelvio. «Tutto pronto per il ritiro estivo delle Aquile, che nella mattinata di lunedì partiranno alla volta di Prato allo Stelvio, dove svolgeranno la prima parte dei lavori in altura che si concluderà il 24 luglio, per poi riprendere il 26 a Ronzone fino all'atto conclusivo in programma il 6 agosto a Cles, quando gli uomini di Thiago Motta sfideranno la Cremonese.

