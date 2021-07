Silverstone F1 | il Gp punta al bis per le problematiche sanitarie

(Di domenica 11 luglio 2021) Troppe le gare di F1 a rischio per la sicurezza sanitaria e quindi il tracciato diè pronto e carico per ospitare una seconda tappa. L’amministratore Stuart Pringle ha dichiarato che una doppia gara in questa località darebbe una boccata di ossigeno al motorsport sempre più in confusione per la variante Delta che è molto contagiosa. La F1 dovrà monitorare attentamente la situazione. Gasly futuro: il pilota parlerà con Marko a fine stagioneF1: tante le incognite in gioco Con i Gran Premi di Singapore, Canada e Australia già cancellati a causa della pandemia di Coronavirus e quello di Cina momentaneamente in stand-by il ...

