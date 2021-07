Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Pnrr, von der Leyen: dal governo italiano piano solido di riforme #pnrr - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Pnrr, von der Leyen: dal governo italiano piano solido di riforme #pnrr - 09Morini : RT @MediasetTgcom24: Pnrr, von der Leyen: dal governo italiano piano solido di riforme #pnrr - MediasetTgcom24 : Pnrr, von der Leyen: dal governo italiano piano solido di riforme #pnrr - tvbusiness24 : #Pnrr, von der Leyen: “da Italia piano solido” La presidente della Commissione europea: “ci sosteniamo a vicenda”?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr von

TGCOM

Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursulader Leyen, in occasione della visita al campo di concentramento di Fossoli, in provincia di Modena, dove, insieme a David Sassoli, ...... naturalmente tifiamo per gli azzurri che, tra l'altro, hanno anche il sostegno di Ursulader ... cioè l'orizzonte temporale del. Ma emerge soprattutto un'altra linea di faglia che l' Economist ..."C'e' un'unica sanzione che Orban ascolta e bisogna trovare il modo di applicarla: condizionare i soldi del Pnrr allo Stato di diritto". Lo sostiene il segretario del Pd Enrico Letta, che lo ha detto ...Legge in vigore, manifestanti in piazza a Budapest per difendere i diritti "arcobaleno". E il premier tira dritto ...