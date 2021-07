Owen: “Non mi aspettavo l’Italia fino alla finale. Sono la sorpresa del torneo” (Di domenica 11 luglio 2021) L’ex attaccante di Liverpool e Nazionale inglese, Michael Owen, ha parlato della finale tra Italia e Inghilterra a pochi minuti dalla gara, ammettendo di essere sorpreso dal cammino dell’Italia. Queste le sue parole alla BBC: “Ammetto che non mi aspettavo che l’Italia potesse raggiungere questa finale, però hanno fatto un grande percorso negli ultimi anni. In ogni caso, Sono stati la sorpresa del torneo con alcune prestazioni incredibili e saranno un degno avversario per l’Inghilterra. Comunque, con ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 luglio 2021) L’ex attaccante di Liverpool e Nazionale inglese, Michael, ha parlato dellatra Italia e Inghilterra a pochi minuti dgara, ammettendo di essere sorpreso dal cammino del. Queste le sue paroleBBC: “Ammetto che non michepotesse raggiungere questa, però hanno fatto un grande percorso negli ultimi anni. In ogni caso,stati ladelcon alcune prestazioni incredibili e saranno un degno avversario per l’Inghilterra. Comunque, con ...

