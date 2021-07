Novak Djokovic ha vinto Wimbledon (Di domenica 11 luglio 2021) Il serbo ha battuto in quattro set Matteo Berrettini, primo italiano della storia a raggiungere la finale del prestigioso torneo inglese Leggi su ilpost (Di domenica 11 luglio 2021) Il serbo ha battuto in quattro set Matteo Berrettini, primo italiano della storia a raggiungere la finale del prestigioso torneo inglese

