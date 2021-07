Napoli, 15enne accoltellato a Somma Vesuviana (Di domenica 11 luglio 2021) Un 15enne è stato accoltellato la scorsa notte a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 in via Roma ed è stato trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata. Il 15enne sarebbe stato ferito da due coltellate, una all’addome e una al braccio sinistro. Indagano sull’accaduto i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 luglio 2021) Unè statola scorsa notte a, in provincia di. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 in via Roma ed è stato trasportato all’Ospedale del Mare di, dove è ricoverato in prognosi riservata. Ilsarebbe stato ferito da due coltellate, una all’addome e una al braccio sinistro. Indagano sull’accaduto i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

